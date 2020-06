Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Täter flüchtet nach Körperverletzung

Bebra (ots)

Am Freitag, den 19.06.2020, um 20:29 Uhr, kam es in Bebra in der Straße Im Göttinger Bogen zu einer Körperverletzung. Nach vorausgegangenen verbalen Streitigkeiten inkl. diverser Beleidigungen wurde ein 36-jähriger Mann aus Bebra mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wobei zwei Schneidezähne des Geschädigten abbrachen. Der Täter entkam anschließend unerkannt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Rotenburg unter 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

gefertigt: POK Sandrock, Polizeistation Rotenburg

eingestellt: PHK Wingenfeld / E 31

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell