Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall unter Alkoholeinfluss löst weitere Straftaten aus

Nentershausen (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:38 Uhr, kam es in Nentershausen in der Danziger Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, als ein PKW gegen einen Gartenzaun prallte, bei dem der Pkw-Fahrer jedoch unter Alkoholeinfluss stand. Durch den Hauseigentümer wurde die Polizei verständigt. Dies gefiel dem ebenfalls alkoholisierten Beifahrer des Unfallwagens nicht, so dass er eine Bierflasche nach dem Geschädigten warf, diesen glücklicherweise jedoch verfehlte. Der Geschädigte wurde zusätzlich noch bedroht. Gegen den Beifahrer, ein 55-jähriger Mann aus Nentershausen, wurde daher ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, versuchte gefährliche Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Bei dem 51-jährigen Unfallfahrer ebenfalls aus Nentershausen wurde eine Blutentnahme angeordnet, da dieser erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden des Unfalls wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

