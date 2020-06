Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht, Parkunfall

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfallflucht Bad Hersfeld

Am Samstag, 20.06.2020 im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr wurde auf dem Marktplatz oder auf dem Lidl-Parkplatz in der Friedloser Straße ein geparkter PKW BMW Z4, Farbe rot, vermutlich durch einen anderer PKW beim Ein-oder Ausparken beschädigte. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeistation oder über die Online-Wache der hessischen Polizei.

Verkehrsunfall mit Sachschaden, Bad Hersfeld

Beim Ausparken im Bereich der Straße "Neustadt" beschädigte eine 32-Jährige PKW-Fahrerin aus Homberg /Efze am Samstag, 20.06.2020, 16:36 Uhr einen ordnungsgemäß abgestellten PKW. An diesem entstand ein Sachsachaden von 1300 Euro

Gefertigt: (Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Lampersbach)

