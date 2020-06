Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer - Erstmeldung

Alsfeld (ots)

Am Samstag, 20.06.2020 gegen 11:50 Uhr, befuhren zwei Fahrradfahrer die Landgraf-Hermann-Straße von der Rodenbergstraße kommend in Richtung des Amtsgerichts. Ein entgegenkommender PKW-Fahrer wollte an der Kreuzung Im Grund in die Schwabenröder Straße abbiegen und touchierte hierbei einen der Radfahrer. Dieser stürzte und zog sich hierbei schwere Kopfverletzungen zu, so dass er mit dem Rettungshubschrauber "Christoph" in ein Unfallkrankenhaus gebracht werden musste.

