POL-OH: Fahrrad aus Schuppen gestohlen

Im Zeitraum von Freitag, den 19.06.2020, 18:00 Uhr bis Samstag, den 20.06.2020, 19:35 Uhr wurde in Rotenburg an der Fulda in der Mündershäuser Straße 38 ein silberfarbenes Damenfahrrad der Marke Gudereit im Wert von etwa 250,- EUR aus einem unverschlossenen Holzschuppen entwendet. Das Fahrrad war mit einem Bügelschloss gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation in Rotenburg, 06623/937-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

