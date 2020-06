Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: "Straftatenserie" durch 31-jährigen Rotenburger

Rotenburg (ots)

Gleich mehrere Strafanzeigen "sammelte" ein 31-jähriger Mann aus Rotenburg am Samstagabend, gegen 21:17 Uhr, in Rotenburg-Schwarzenhasel. Zunächst nahm er nach einer Feier in Schwarzenhasel seiner Verlobten gewaltsam deren Pkw-Schlüssel ab. Anschließend setzte er sich alkoholisiert ans Steuer ihres Pkw und fuhr los. Einer Kontrolle durch eine zwischenzeitlich verständigte Streife der Polizeistation Rotenburg versuchte sich der 31-Jährige dann mittels Flucht zu entziehen, wobei er unter anderem mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet raste. Schließlich konnte er gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei widersetzte sich der Mann gegen die einschreitenden Beamten, trat nach ihnen und traf dabei einen Beamten in den Magen. Der Mann konnte überwältigt und bei der Polizeistation Rotenburg eine Blutentnahme durchgeführt werden. Den 31-jährigen Rotenburger erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen unbefugter Benutzung des Pkw, Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie häuslicher Gewalt gegen seine Verlobte.

