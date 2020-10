POL-AUR: Aurich - Schuppeneinbruch // Aurich - Zeugen gesucht // Südbrookmerland - Auffahrunfall

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Schuppeneinbruch

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in Aurich in einen Schuppen eingebrochen. Zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, stiegen die Täter in der Straße Zum Kiefmoor in einen Lagerraum ein und entwendeten diverse Elektrogeräte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am vergangenen Mittwoch, 07.10.2020, gegen 13.10 Uhr auf dem Extumer Weg in Aurich. Ein Jugendlicher fuhr mit seinem Rad auf dem Extumer Weg in Richtung des Kreisels zum Dreekamp, als ihn in Höhe der Hausnummer 48 ein bislang unbekannter Autofahrer beim Abbiegen auf einen dortigen Parkplatz übersah. Es kam zum Zusammenstoß und der 14-Jährige stürzte. Er wurde am Knöchel verletzt. Der Autofahrer kümmerte sich zunächst um den Jungen, der offenbar unter Schock stand, verließ dann jedoch den Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Autofahrer soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein und einen schwarzen VW Passat mit Norder Kennzeichen gefahren haben. Es ist davon auszugehen, dass mehrere Personen auf dem Parkplatz den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei bittet daher um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Südbrookmerland sind am Mittwoch zwei Personen leicht verletzt worden. Ein Audi-Fahrer war gegen 15 Uhr auf der Emder Straße in Fahrtrichtung Emden unterwegs, als er offenbar zu spät erkannte, dass ein VW-Fahrer vor ihm verkehrsbedingt halten musste. Er fuhr auf. Der 45-jährige VW-Fahrer und seine 69 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

