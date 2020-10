Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Ladung verloren // Werdum - Frau bei Unfall schwer verletzt // Westerholt - Außenspiegel angefahren

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Ladung verloren

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag gegen 8 Uhr auf der L 10 in Wittmund. Ein Mercedes-Fahrer stieß im Kurvenbereich in Höhe der Algershausener Straße auf der Fahrbahn gegen einen Ytong-Stein. Der Wagen wurde dadurch beschädigt. Nach bisherigem Erkenntnisstand hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer seine Ladung offenbar nicht ausreichend gesichert und den Stein zuvor verloren. Er konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Verursacher machen können, werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Werdum - Frau bei Unfall schwer verletzt

Eine 82 Jahre alte Frau ist am Mittwoch bei einem Unfall in Werdum schwer verletzt worden. Die 82-Jährige war gegen 13.30 Uhr mit einem VW Polo auf der Straße Anderwarfen unterwegs und kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Sie überschlug sich mit ihrem Pkw, der schließlich auf einer Wiese zum Stehen kam. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Westerholt - Außenspiegel angefahren

Ein unbekannter Autofahrer ist am Mittwoch in Westerholt mit einem Audi A4 zusammengestoßen. Die beiden Fahrzeuge stießen auf der Dornumer Straße im Begegnungsverkehr an den Außenspiegeln zusammen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter in Richtung Dornum. Zu dem Vorfall kam es gegen 16.45 Uhr im Bereich einer Brücke. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 926500.

