Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Auto beschädigt // Hage/Lütetsburg - Unfallflucht // Norderney - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Auto beschädigt

Ein schwarzer Nissan Leaf wurde am Mittwoch auf Norderney beschädigt. Der Wagen stand an der Ecke Blautal in der Bürgermeister-Willi-Lührs-Straße. Zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr beschädigten Unbekannte die Heckklappe des Wagens. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04932 92980.

Verkehrsgeschehen

Hage/Lütetsburg - Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am Dienstag gegen 19.30 Uhr in Lütetsburg. Eine Frau war mit einem Citroen C1 auf der Landstraße in Fahrtrichtung Norden unterwegs. In Höhe eines Elektrohandels kam ihr an einer Fahrbahnverengung ein unbekannter Autofahrer entgegen, der gegen ihren Außenspiegel stieß. Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Hage fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Norden in Verbindung zu setzen unter Telefon 04931 9210.

Norderney - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz auf Norderney kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß vermutlich beim Wenden auf dem Parkplatz Ostheller an der Straße Am Leuchtturm gegen einen geparkten Mercedes Van. Der schwarze Mercedes wurde an der rechten Schiebetür beschädigt. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen 13.30 Uhr und 18.40 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04932 92980.

