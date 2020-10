POL-AUR: Aurich - Kinderwagen gestohlen Südbrookmerland - Diebstahl aus Wohnhaus

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich (ots)

Aurich - Kinderwagen gestohlen: Am Montag, 19.10.2020, wurde in Aurich ein Kinderwagen gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 13.15 Uhr und 18.30 Uhr in der Andreaestraße. Der Kinderwagen stand zu der Zeit vor der Terrasse einer Ferienwohnung. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Südbrookmerland - Diebstahl aus Wohnhaus: Unbekannte Täter entwendeten aus einem Wohnhaus in Moordorf, Wiesenstraße, Schmuck und andere Wertgegenstände. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Montag, 19.10.2020. Wie die Täter in das Wohnhaus gelangten ist derzeit unbekannt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

