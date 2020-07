Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen - Spezialkräfte der Polizei durchsuchen eine Wohnung

Ulm (ots)

Heute Mittag, gegen 15.30 Uhr, wurde aus dem familiären Umfeld eines 44-Jährigen bekannt, dass dieser in seiner Wohnung mit einer Schusswaffe hantieren würde. Da eine Gefährdung sonstiger Personen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Gebäude umstellt. Der Mann weigerte sich, vor das Gebäude zu kommen. Spezialkräfte der Polizei drangen deshalb in die Wohnung ein. Bei dem Einsatz wurden der Bewohner und ein Polizeibeamter leicht verletzt. In der Wohnung wurden mehrere Waffen aufgefunden, deren rechtliche Einordung aber noch nicht abgeschlossen ist.

