Hunderte Banderolen soll ein 52-Jähriger auf Becher geklebt und in Supermärkten eingelöst haben.

Am Dienstagmorgen sei der Mann in einem Lebensmittelgeschäft in Biberach gewesen und hätte dort die Becher am Pfandautomat eingelöst. Eine Zeugin erkannte den Verdächtigen am Nachmittag wieder, als er erneut Becher in Geld umwandeln wollte. Die Polizei fand im Auto des Verdächtigen mehrere Kartons mit Bechern, die mit einer Pfand-Banderole beklebt waren und zahlreiche Kassenbelege. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten weiteres Beweismaterial sicher. Dabei handelt es sich um etwa 1.500 Banderolen und rund 500 Becher. Der Verdächtige soll geäußert haben, mehrere tausend Banderolen gefunden zu haben. Es besteht der Verdacht, dass er zumindest hunderte davon in Geschäften im südlichen Baden-Württemberg einlöste. Die Ermittlungen der Polizei in Biberach (Tel. 07351/4470) dauern an.

