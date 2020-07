Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Zeugen gesucht

Bei einem Unfall am Mittwoch in Biberach stürzte ein Radler. Der Unfallverursacher flüchtete.

Gegen 7 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Pedelec auf einem Nebenweg von Warthausen in Richtung Biberach. Im Bereich der Marie-Curie-Straße kam ein unbekannter Autofahrer entgegen. Der kam zu weit nach links und der Fahrer des Pedelec musste ausweichen. Er kam von der Straße ab und stürzte. Der Unbekannte kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter. Der 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem Pedelec enstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Unfallverursacher soll mit einem weißen Kastenwagen unterwegs gewesen sein. Den suchen nun die Ermittler. Zeugen werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Laupheim unter der Telefonnummer 07392/96300) zu melden.

