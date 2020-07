Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Stühle gestohlen

In der Nacht zum Montag klaute ein Unbekannter in Laupheim acht Stühle aus Rattan.

Ulm

Wie die Polizei mitteilt, standen die Stühle am Sonntag gegen 23.30 Uhr noch in einem Biergarten am Marktplatz. Am Montagmorgen fehlten sie. Die Sitzfläche der Stühle ist aus Rattan. Die Füße und die Lehnen sind aus Metall. Wer den Diebstahl beobachtet hat oder Angaben zu den Stühlen machen kann, soll sich bitte bei der Laupheimer Polizei melden (Tel. 07392/96300).

