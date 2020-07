Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Scheibe am Auto eingeschlagen

Eine Handtasche lockte am Montag in Heidenheim einen Dieb.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, stand am Montag in der Mühlstraße ein Hyundai. Die Fahrerin ließ ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz liegen. Das sah zwischen 17.30 Uhr und kurz nach 18 Uhr ein Dieb. Er schlug die Scheibe ein und klaute die Tasche. In der waren Geld und persönliche Gegenstände. Jetzt ermittelt die Polizei aus Heidenheim (Tel. 07321/3220) gegen den Unbekannten.

Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

