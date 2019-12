Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - aktuell Häufung von Anrufen falscher Polizeibeamter

Bad Segeberg (ots)

Am heutigen Dienstag, den 3. Dezember 2019, registrierte das Polizeirevier Bad Segeberg eine Häufung von Anrufen sogenannter falscher Polizeibeamter. Bereits mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Bad Segeberg wurden von Unbekannten angerufen, die sich als Polizeibeamte ausgeben. Unter der Legende, dass eine Einbrecherbande festgenommen worden sei und ihr Name auf der Liste für zukünftige Einbruchsorte stünde, versuchen die Anrufer die Bürgerinnen und Bürger zu verunsichern. Im Weiteren versuchen die falschen Polizeibeamten, Informationen über Geld und Wertgegenstände zu erlangen, um diese später "sicherzustellen" und so vor einem Diebstahl zu schützen.

Die Polizei rät, bei derartigen Anrufen sofort aufzulegen. Geben Sie keine Informationen über sich oder Ihre Wertgegenstände preis. Melden Sie den Vorfall Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Die "echte" Polizei würde Sie niemals am Telefon zu Wertsachen ausfragen oder auffordern, diese zum Schutz vor möglichen Einbrüchen sicherstellen zu lassen.

Nähere Informationen erhalten Sie hier: https://t1p.de/FalschePolizeibeamte

