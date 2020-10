Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Holtgast - Verkehrsunfall unter Trunkenheit

Landkreis Wittmund (ots)

Holtgast - Verkehrsunfall unter Trunkenheit: In Holtagast kam es auf der Straße Kortenhörn am Montag, 19.10.2020, gegen 04.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei rutschte der 18-jährige Fahrer eines VW Golf beim Abbiegen mit seinem Fahrzeug in einen Straßengraben. Durch den Unfall wurde die Beifahrerin im Fahrzeug leicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer des Golf ergab einen Wert von über 1,0 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden wird auf 4.000,- EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell