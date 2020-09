Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mann entblößt sich

Am Sonntag nahm ein 50-Jähriger in Ulm sexuelle Handlungen an sich vor.

Ulm (ots)

Eine Zeugin sah einen Mann zwischen 16 und 17 Uhr in der Magirus-Deutz-Straße von ihrem Balkon aus. Der manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die Frau begab sich wieder in ihre Wohnung. Am Dienstag fand die Frau einen Tennisball mit einer Nachricht auf ihrem Balkon. Darin forderte der Unbekannte die Zeugin auf, ihr zukünftig bei seinen Handlungen zuzusehen. Daraufhin erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei. Die konnte einen 50-Jährigen ermitteln, der für die Tat in Betracht kommen soll.

