Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Sattelzug kam von der Straße ab

Aurich/Schirum (ots)

In der Nacht zu heute befuhr ein 38-jähriger Fahrer eines Sattelzuges die Leerer Landstraße in Richtung Aurich. In Höhe der Ortschaft Schirum kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte seitlich in einen Graben. Der Unfallfahrer blieb unverletzt und am Sattelzug entstand Sachschaden. Die Berme wurde erheblich beschädigt. Die Bergungsmaßnahmen wurden heute Vormittag durchgeführt, dazu war eine Sperrung der B 72 erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Sabine Kahmann

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell