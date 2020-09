Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstag, 10.09.2020, gegen 16.10 Uhr, im Bereich Riederfeld, bei einem Parkplatz des Schäferhundevereins, zugetragen haben soll. Nach Angaben eines 71-jährigen Mannes, war dieser mit seinem Hund im dortigen Bereich zu Fuß unterwegs, als ein Renault-Fahrer mit zu hoher Geschwindigkeit an ihm vorbeigefahren sein soll. Es kam zunächst zu einem Streitgespräch und der Renault fuhr anschließend weiter. Als der 71-Jährige dann seinen Hund in den Kofferraum seines Wagens lud, soll der Renault möglicherweise absichtlich gegen eine Einstiegshilfe für den Hund gefahren sein. Hierdurch stürzte der 71-Jährige und verletzte sich leicht. An der Laderampe und dem Renault entstand leichter Sachschaden. Die Angaben der Beteiligten widersprechen sich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und den Führerschein des 34-jährigen Renault-Fahrers beschlagnahmt. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

