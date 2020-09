Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Brand in Wohnung - ein Leichtverletzter - Ermittlungen der Kriminalpolizei

Freiburg (ots)

Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 40-jährigen Mann. Dieser steht im Verdacht am Mittwoch, 09.09.2020, versucht zu haben, seine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Schmitzinger Straße in Brand zu setzen. Gegen 12 Uhr wurde die Feuerwehr über eine Rauchentwicklung aus der Wohnung informiert. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, dennoch entstand ein Schaden von vermutlich mehreren tausend Euro. Der 40-Jährige selbst wurde durch die Einatmung von Rauchgasen leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund des dringenden Verdachts auf eine psychische Erkrankung wurde durch die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen seine vorläufige Unterbringung in einem Zentrum für Psychiatrie beantragt. Der Beschuldigte wurde am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der dem Antrag stattgab. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften am Brandort.

