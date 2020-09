Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall nach kurzer Flucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 11.09.2020, gegen 03.55 Uhr, wollte ein Toyota-Fahrer offensichtlich über den Grenzübergang in Otterbach in die Schweiz einfahren. Zu diesem Zeitpunkt fand im dortigen Bereich eine Polizeikontrolle statt. Der Toyota-Fahrer wendete deshalb sein Fahrzeug und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Zollfreien Straße davon. Im Bereich einer Linkskurve, beim Parkplatz des Drei-Länder-Gartens geriet er ins Schleudern und überfuhr eine Verkehrsinsel mit Schild. Sein Wagen blieb verunfallt liegen. Der 46-jährige Mann konnte hier dann durch die verfolgenden Polizeibeamten kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,6 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Der Mann wird angezeigt. Der Sachschaden am Toyota und dem Schild liegt bei etwa 1000 Euro.

