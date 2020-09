Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unseriöse Dienstleistungsanbieter im Netz

Mönchengladbach (ots)

Wer auf der Suche nach Dienstleistern ist, recherchiert oft im Netz, um sich geeignete Firmen vorschlagen zu lassen. Die Polizei warnt davor, sich Trickdiebe oder Betrüger ins Haus zu holen: vermeintlich seriöse Firmen, die nach geringer, schlechter oder gar keiner Leistung eine viel zu hohe Rechnung präsentieren oder Wertgestände des Auftraggebers entwenden.

So erging es zwei Mönchengladbacherinnen vergangene Woche. Eine 50-jährige Frau aus Eicken, die einen Kammerjäger benötigte, wurde im Internet fündig. Die beiden Männer, die sie daraufhin in ihrer Wohnung aufsuchten, versprühten dort aber mutmaßlich nur Wasser und verlangten anschließend mehrere Hundert Euro von ihr.

Am Tag zuvor, 17. September, hat eine 87-jährige Frau aus Neuwerk online Reinigungskräfte ausfindig gemacht. Sie beauftragte sie in dem Glauben, dass sie für eine ihr bekannte seriöse Firma arbeiteten. Der Mann und die Frau, die daraufhin in ihrer Wohnung erschienen, stahlen ihre Geldbörse sowie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

In beiden Fällen wurden Strafanzeigen erstattet.

Um sich vor unseriösen Firmen oder gar Kriminellen im Internet zu schützen, empfiehlt es sich, ortsansässige Firmen auszuwählen, bereits am Telefon einen Preis zu vereinbaren und genau zu besprechen, was gemacht werden soll. Wenn einem etwas komisch vorkommt, sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen und gegebenenfalls die Finger vom jeweiligen Anbieter lassen. Weitere nützliche Tipps gibt es auf den Informationskanälen der Verbraucherzentrale. (jn)

