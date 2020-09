Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Jacke in Vorderrolle: E-Scooter-Fahrer stürzt

Mönchengladbach (ots)

Ein 41-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Freitag, 18. September, gegen 16 Uhr auf der Kreuzung Stapper Weg / Oberheydener Straße in Geistenbeck gestürzt. Er verletzte sich dabei leicht und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Der Mann war in Fahrtrichtung Berliner Straße unterwegs. Über dem Lenker des E-Scooters hing die Jacke des 41-Jährigen. Diese verfing sich in der vorderen Rolle des E-Scooters. Dadurch verlor der Mann die Kontrolle über den E-Sooter und stürzte. (km)

