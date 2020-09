Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Odenkirchen: Vandalismus im Garten einer Kita

Mönchengladbach (ots)

Im Außenbereich der Evangelischen Kindertagesstätte an der Pastorsgasse in Odenkirchen-Mitte haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag, 17. September, um 16.30 Uhr und Freitag, 18. September, um 7.15 Uhr mehrere Blumentöpfe umgeworfen sowie ein Vogelhäuschen und einen Unterstand für Kinderwagen beschädigt.

Seit Montag, 14. September, ist es an der Kindertagesstätte immer wieder zu Vandalismus gekommen. So warfen unbekannte Täter zum Beispiel Glasflaschen über den Gartenzaun.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet diese, unter der Rufnummer 02161-290 anzurufen. (km)

