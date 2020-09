Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ladendieb stiehlt Pistazien für 780 Euro

Mönchengladbach (ots)

In einem Supermarkt an der Odenkirchener Straße im Stadtteil Rheydt hat ein Ladendieb am Donnerstag, 17. September, um kurz nach 17 Uhr ungewöhnliche Beute gemacht: Pistazien im Wert von schätzungsweise 780 Euro.

Als die Polizei die Anzeige aufnahm, gab der Filialleiter des Supermarktes an, dass der Ladendieb dort immer wieder Pistazien klauen würde. Er habe deshalb bereits ein Hausverbot ausgesprochen.

Auch am vergangenen Donnerstag steuerte der Dieb direkt das Regal mit den Nusspackungen an und räumte den kompletten Regalinhalt an Pistazienpackungen in seinen Rucksack und eine Einkaufstasche. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft.

Der Ladendieb wird wie folgt beschrieben: circa 1,90 Meter groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlanke Statur, lange blonde Haare, dunkel bekleidet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

