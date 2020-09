Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

1. Unbekannte Täter gelangten am Freitag, 18.09.2020, über ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eisenbahnstraße. Sie durchsuchten die Behältnisse und entwendeten ein Mobiltelefon.

2. Einbrecher nutzten die Urlaubsabwesenheit der Bewohner und schlugen eine Terrassentür eines Hauses auf dem Kapellenweg ein. Die Räume wurden durchsucht. Der Einbruch wurde am Freitag, 18.09.2020, 16.00 Uhr, festgestellt. Diebesgut ist noch nicht bekannt.

3. Am Freitag, 18.09.2020, in der Zeit zwischen 20.00 und 22.00 Uhr, kletterte ein unbekannter Täter auf den Balkon einer Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Rehfeld. Nachdem er das dort befindliche Katzennetz durchtrennt hatte, öffnete er die unverschlossene Balkontür. Nach der Durchsuchung der Wohnung entwendete der Täter Bargeld und flüchtete vermutlich über den Einstiegsweg.

4. In der Nacht zu Samstag, 19.09.2020, gelangten Unbekannte zunächst ins Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Nordstraße und von dort an die Tür einer Wohnung im 2. Obergeschoß. Nachdem sie die Tür aufgehebelt hatten, durchsuchte man sie nach Wertgegenständen. Die Täter erbeuteten eine Spielekonsole, mehrere TV-Geräte und Armbanduhren.

5. Ebenfalls in der Nacht zu Samstag hebelten unbekannte Täter das auf Kipp stehende Fenster eines Arbeitszimmers eines Wohnhauses auf der Lürriper Straße auf. Dort entwendeten sie einen unbefestigten Möbeltresor mit Schmuck und Bargeld.

Zeugen, die tatrelevante Feststellungen in Bezug auf die geschilderten Einbrüche machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 02161/290 an die Polizei Mönchengladbach zu wenden. (so)

