Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Abbiegeunfall - 2 Personen verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 19.09.2020, gegen 10.10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Hohenzollernstraße und Kaldenkirchener Straße, bei dem zwei Männer teils erheblich verletzt wurden. Zu Unfallzeit befuhr ein 46jähriger Mann aus Hamburg mit seinem Pkw Audi die Hohenzollernstraße aus Richtung Hermann-Piecq-Anlage kommend in Richtung des genannten Kreuzungsbereiches. Dort beabsichtigte er, nach links auf die Kaldenkirchener Straße abzubiegen. Zur gleichen Zeit näherte sich ein VW-Bus mit einem 63jährigen Mann aus Mönchengladbach der Kreuzung. Er beabsichtigte, seine Fahrt geradeaus in Richtung Hermann-Piecq-Anlage fortzusetzen. Die Kreuzung ist durch eine Lichtsignalanlage geregelt; beide beteiligten Fahrtrichtungen haben jeweils unterschiedliche Rot- und Grünphasen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dadurch wurden ein Beifahrer im Hamburger Audi leicht und der 57jährige Mönchengladbacher schwer verletzt. Er wurde einem Krankenhaus zur stationären Aufnahme zugeführt.

Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kaldenkirchener Straße in Fahrtrichtung Schürenweg war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 11.30 Uhr gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (so)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell