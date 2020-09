Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in Eicken - Rollerfahrerin und Sozius verletzt

Mönchengladbach (ots)

Auf dem Schürenweg Ecke Bergstraße im Ortsteil Eicken ist heute, 18. September, gegen 13.15 Uhr ein Pkw mit einem Roller kollidiert. Die 16-jährige Fahrerin des Rollers und ihr 17-jähriger Beifahrer erlitten Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderten.

An der Kreuzung ist für den von der Kaldenkirchener Straße kommenden Verkehr das Abbiegen nach rechts in die Bergstraße vorgeschrieben. Nach jetzigem Erkenntnisstand geriet der Rollerfahrer dort in den Gegenverkehr und stieß mit einer entgegenkommenden 48-jährigen Autofahrerin zusammen. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache. (jn)

