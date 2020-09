Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Firmeneinbrüche in Rheindahlen

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht auf Freitag, 18. September, in der Zeit von 0.55 Uhr bis 1.30 Uhr sind Geschäftsräume in Rheindahlen das Ziel von Einbrechern gewesen.

An der Hilderather Straße stiegen die Täter in eine Firma ein und entwendeten Bargeld. An der Beecker Straße störte ein Anwohner einen Täter beim Versuch, das Fenster eines Büros zu öffnen. Er flüchtete ohne Beute. Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jn)

