Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Schule

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Donnerstag meldete ein Zeuge gegen 4 Uhr Taschenlampenlicht in einem Schulgebäude in Hardt. Als die Polizei eintraf, stellte sie fest, dass die Täter schon mögliches Diebesgut bereitgestellt hatten.

Sofort nach Eintreffen umstellten die Polizistinnen und Polizisten das Gebäude an der Straße Vossenbäumchen und durchsuchten es, konnten aber keine Personen mehr feststellen. An einer Außentür und mehreren Innentüren befanden sich Hebelspuren.

Zu dem Diebesgut zählen technische Geräte, weitere Beute hatten die Einbrecher vermutlich schon vor dem Gebäude bereit gelegt. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die verdächtige Personen und oder Fahrzeuge in dem Bereich wahrgenommen haben. (cw)

