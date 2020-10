Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund /Leerhafe - Schornstein geriet in Brand

Wittmund (ots)

Am Dienstagvormittag kam es in einem Wohnhaus in der Brinkerstraße zu einem Brand in einem Schornstein. Die anwesenden Bewohner verließen rechtzeitig das Haus, nachdem sie durch ein Knistern auf den Brand aufmerksam wurden, und alarmierten die Feuerwehr. Im Schornstein hatten sich Rußreste angesammelt, die in Brand gerieten. Der Kamin im Wohnzimmer des Wohnhauses wurde durch den Schornsteinfeger ausgefegt und die Feuerwehr Leerhafe-Hovel löschte den Brand. Das Feuer griff nicht auf das Wohnzimmer oder andere Räume über.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Sabine Kahmann

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell