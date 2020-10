Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: SüdbrookmerlandVictorbur - VW Touran zerkratzt

Landkreis Aurich (ots)

Am Dienstagvormittag stellte eine Autofahrerin gegen 09.15 Uhr ihren silbernen VW Touran auf dem Parkplatz des Combi-Marktes ab. Als sie gegen 10.40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte sie eine Beschädigung an der Beifahrerseite. Unbekannte zerkratzten die Beifahrerseite vom Radkasten bis zum Rücklicht. Aufgrund des Schadensbildes wird ein Verkehrsunfall ausgeschlossen. Anhand der Spurenlage besteht die Vermutung, die Beschädigung könnte durch einen Einkaufswagen verursacht worden sein. Hinweise zur Ermittlung der/des Verursachers und Aufklärung der Sachbeschädigung werden an die Polizeistation in Südbrookmerland unter 04942/20420-0 erbeten.

