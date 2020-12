Polizei Düren

POL-DN: Brandserie im Dürener Osten - Hinweise erbeten!

DürenDüren (ots)

Zum wiederholten Male brannten in der vergangenen Nacht Mülltonnen im Dürener Osten.

Zwischen 02:00 Uhr und 03:10 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei drei Mal zu brennenden Abfallbehältern aus. Zunächst waren eine Tonne und ein mit Abfall gefüllter Einkaufswagen in der Dresdener Straße betroffen. Ein Anwohner hatte von seinem Balkon aus den Rauch entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte verhindern, dass ein in der Nähe des Brandes abgestelltes Auto beschädigt wurde. Gegen 03:00 Uhr wurde ein weiterer Brand aus der Stettiner Straße gemeldet. Auch hier brannte eine Mülltonne gefüllt mit Papier. Der letzte Brand wurde nur zehn Minuten später an einem Abfallbehälter in der Gneisenaustraße gelegt.

In allen Fällen geht die Kriminalpolizei von Brandstiftung aus. Verdächtige Personen wurden an keinem der Brandorte gesehen. Die Polizei ist auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Haben Sie im Zusammenhang mit den Bränden verdächtige Beobachtungen gemacht? Wenden Sie sich bitte während der Bürodienstzeiten an den zuständigen Brandermittler unter der Rufnummer 02421 949-8126. Außerhalb dieser nimmt auch die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 Ihre Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell