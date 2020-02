Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tote nach Brand in Silz - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Kriminalinspektion Landau

Silz (ots)

Am Donnerstag, 20.02.2020, wurde eine 59-jährige Frau leblos in einem Wohnhaus in Silz aufgefunden. Nach derzeitigem Stand ist ein in der Wohnung ausgebrochenes Feuer ursächlich für den Tod der Frau. Die genaueren Umstände sind Gegenstand von Ermittlungen der Kriminalpolizei Landau. Hinweise auf Fremdverschulden liegen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht vor. Die Ermittlungen, auch zur Brandursache, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Landau

ns

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell