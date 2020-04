Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Erfurt (ots)

Bundespolizisten kontrollierten gestern Abend gegen 17:30 Uhr einen 34-jährigen Deutschen am Erfurter Hauptbahnhof. Da dieser sich weigerte, Angaben zu seiner Person zu machen und keine Ausweispapiere aushändigen wollte, wollten ihn die Beamten zur Feststellung seiner Identität mit zur Dienststelle nehmen. Dem widersetzte sich der 34-Jährige und versuchte sich aus den Griffen der Beamten zu lösen. Erst als ihn diese gefesselt hatten, gelang es den Mann mit zur Dienstelle zu nehmen. Hier kam dann der offensichtliche Grund für sein widerstrebendes Verhalten ans Licht. Für den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Deggendorf zum Zwecke der Erzwingungshaft vor. Er hatte eine gegen ihn verhängte Geldbuße in Höhe von 500 Euro nicht bezahlt. Für das gezeigte Verhalten bekam der in Erfurt Wohnende erneute Anzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und wegen falscher Namensangabe.

Die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt

Michael Oettel

Telefon: 0361 65983 - 521

E-Mail: bpoli.erfurt.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell