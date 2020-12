Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand gegen Polizeibeamte

HagenHagen (ots)

Am 11.12.2020, gegen 18:15 Uhr, kam es in einer Apotheke in der Hagener Innenstadt zu einer Belästigung mehrerer Kunden durch einen 40jährigen alkoholisierten Randalierer. Zudem kam der Mann der Aufforderung nicht nach, eine Maske zu tragen bzw. die Apotheke zu verlassen. Bei der Personalienfeststellung durch die eingesetzten Polizeibeamten schlug der Randalierer der Beamtin auf den Arm. Der Störer wurde daraufhin gefesselt und zum Polizeigewahrsam verbracht. Während der Fahrt beleidigte er die Beamten und versuchte, den Fahrer des Streifenwagens zu treten. Im Polizeigewahrsam verweigerte er jegliche Mitarbeit, so dass er in seine Zelle getragen werden musste. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

