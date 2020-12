Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer fährt Fußgängerin in Tiefgarage an und flüchtet - Jugendliche leicht verletzt

HagenHagen (ots)

Am Samstag, 12. Dezember 2020, fuhr ein unbekannter Autofahrer in der Tiefgarage der Rathausgalerie eine junge Frau an und verletzte sie dabei leicht. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 19:00 Uhr. Die 17-Jährige wollte in das Auto ihrer Eltern einsteigen, das im Rückstau vor der Ausfahrtschranke wartete. Der nachfolgende schwarze Mercedes fuhr so dicht daran vorbei, dass er die noch einsteigende Hagenerin am linken Bein traf. Der Fahrer des Mercedes verließ die Tiefgarage in unbekannte Richtung, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Der Autofahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 45 bis 50 Jahre, kurze und dunkle Haare, normale Statur. Zeugen können sich an die Polizei unter der Rufnummer 02331 / 986-2066 wenden. (bs)

