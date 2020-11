Polizei Gütersloh

POL-GT: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

GüterslohGütersloh (ots)

Marienfeld (PS) - Am frühen Mittwochmorgen (18.11.2020, 0:40 Uhr) haben bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten am Wedekindring in Marienfeld gesprengt. Durch die Sprengung löste sich der Frontbereich des Automaten komplett ab und kam auf der Straße vor dem Automatenstandort zum Liegen. Entwendet wurden Bargeld und Zigaretten.

Eine durch die eingesetzten Polizeikräfte sofort durchgeführte Fahndung nach möglichen Tätern blieb erfolglos. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen, Personen oder Geräusche wahrgenommen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell