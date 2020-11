Polizei Gütersloh

POL-GT: Geldwechselbetrügerin kommt in Rheda-Wiedenbrück nicht weit

GüterslohGütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Montagvormittag (16.11., 11.45 Uhr) betrat eine bis dahin unbekannte Frau eine Fleischerei an der Langen Straße. Die Unbekannte kaufte für einen Minimalbetrag ein und deutete der Kassiererin an, mit einem 50 Euro Schein zahlen zu wollen. Sie verwickelte die Angestellte geschickt in ein Gespräch, ließ sich das Wechselgeld währenddessen auszahlen und verließ das Geschäft mit dem Wechselgeld und ihrem 50 Euro Schein. Die Angestellte informierte richtigerweise die Polizei.

Wenige Minuten später (12.20 Uhr) beobachtete ein ziviler Beamter der Gütersloher Kriminalpolizei eine Frau an der Kasse eines Discounter Marktes an der Bielefelder Straße. Die Frau sah der durch die Geschädigte beschriebene Betrügerin aus der Fleischerei ähnlich. Die Masche war dieselbe. Die Frau zahlte einen Minimaleinkauf mit einem 50 Euro Schein, verwickelte die Kassiererin in ein Gespräch und beabsichtigte anschließend mit nahezu doppelter Bargeldmenge den Laden zu verlassen. Der Beamte sprach sie an und nahm sie vorläufig fest. Das Bargeld aus den Taschen der 32-Jährigen wurde sichergestellt. Wenig später meldete sich zudem noch eine Angestellte eines in der Nähe liegenden Fast Food Restaurants und gab an, dass die Erkratherin bei ihr denselben Trick anwenden wollte. Der Versuch scheiterte.

Ein Strafverfahren gegen die 32-Jährige wurde eingeleitet.

