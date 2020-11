POL-GT: Reihenhausbrand - zwei Männer leicht verletzt

Polizei Gütersloh

Gütersloh (FK) - Bei einem Brand in einem Reihenhaus am Spiekergarten verletzten sich zwei Männer am Montagnachmittag (16.11., 16.00 Uhr) leicht.

Aus bislang unbekannter Ursache fing ein Teil der Möblierung des Kinderzimmers Feuer. Ein 56-jähriger Anwohner und ein weiterer 34-jähriger Anwohner versuchten die Flammen mit eigenen Mitteln zu löschen. Dabei verletzten sie sich leicht. Vorsorglich wurden sie in ein nahegelgenes Krankenhaus gefahren. Die Flammen wurden letztendlich durch die unterdessen hinzugerufenen Kräfte der Feuerwehr gelöscht.

Brandursachenermittler der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben die Ermittlungen aufgenommen. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Gebäudeschaden entstand ersten Erkenntnissen nach nicht.

