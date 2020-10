Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Baumarkt

vermummte Täter klettern durch eingeschlagene Scheibe

Rees (ots)

Gegen 00:10 Uhr in der Nacht zu Donnerstag (08.10.2020) schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Baumarktes an der Max-Planck-Straße ein.

Zwei der drei vermummten Täter kletterten durch das beschädigte Fenster ins Innere des Gebäudes und hielten sich kurz im Kassenbereich auf. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Beim Einschlagen der Scheibe hatten die Täter den Einbruchalarm ausgelöst, was vermutlich dazu führte, dass sie sich nur kurz im Gebäude aufhielten. Nach ersten Ermittlungen tauchten die Täter erstmalig bereits am Vorabend (07.10.2020) gegen 22:37 Uhr auf Fahrrädern am Gebäude auf.

Ob die Diebe etwas erbeuteten ist bislang unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

