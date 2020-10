Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Geldern (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Mittwochmorgen, 07.10.2020, am Issumer Tor gekommen. Der Mitarbeiter eines Malerbetriebes hatte das Firmenfahrzeug, einen weißen Ford-Transit, gegen 08.00 Uhr in Fahrtrichtung Issum in Höhe der Hausnummer 30 abgestellt. Bei Rückkehr gegen 09.30 Uhr stellte er fest, dass der linke Außenspiegel abgerissen auf der Fahrbahn lag. Die Polizei Geldern, Telefon 02831-1250, hat Lacksplitter vom verursachenden Fahrzeug sichergestellt und sucht jetzt Zeugen, die den Unfall wahrgenommen haben. (SI)

