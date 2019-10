Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer klaut Feuerlöscher

Kaiserslautern (ots)

Ein Anrufer verständigte am Mittwochnachmittag die Polizei, weil er Jugendliche in der Martin-Luther-Straße beobachtete, die einen Feuerlöscher leergesprüht hätten. Im Anschluss wurde der Feuerlöscher in einen Graben geschmissen. Vor Ort konnten mehrere Jugendliche angetroffen werden, die jedoch angaben, nicht für die Tat verantwortlich zu sein. Laut Aussagen der Gruppen handelte es sich bei den Tätern um zwei Männer, die aber namentlich nicht bekannt seien. Erst einige Tage zuvor wurde ein Feuerlöscher im Pfalztheater entwendet und ein Treppenaufgang sowie ein Gelände mit Löschpulver verunreinigt. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0631/369 2150. Die Ermittlungen dauern an. |slc

