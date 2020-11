Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Nach Überholmanöver schwer verletzt

DurmersheimDurmersheim (ots)

Ein missglücktes Überholmanöver führte am Montagabend in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 18-jähriger Motorradfahrer befuhr diese gegen 19:20 Uhr in Richtung Bietigheim, als er einen vor ihm fahrenden BMW eines 38-Jährigen überholen wollte. Vermutlich übersah der Zweiradfahrer hierbei, dass der BMW-Lenker nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 18-Jährige wurde dabei über den BMW auf den Gehweg geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst in ein nahen gelegenes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad des jungen Mannes musste abgeschleppt werden, insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro.

