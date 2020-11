Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Streitigkeiten

EttenheimEttenheim (ots)

Ein wohl verkehrsbehindernd abgestelltes Auto war vermutlich der Auslöser für eine handfeste Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Montagnachmittag. Ein 35 Jahre alter Mann fühlte sich durch einen, seiner Meinung nach falsch abgestellten, Wagen einer 45-Jährigen offenbar derart gestört, dass er solange die Hupe seines Fahrzeugs betätigte, bis die Frau zu ihm auf die Straße trat. Zwischen Angehörigen der Autofahrerin und dem 35-Jährigen entwickelte sich in der Folge ein Streit, in dessen Verlauf es zu mehreren Körperverletzungen kam. Den herbeigerufenen Polizisten gelang es schlussendlich, den Streit zu schlichten. Die beteiligten Personen müssen nun mit Anzeigen wegen Körperverletzung rechnen.

