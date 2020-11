Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, B415 - Nach Unfall verletzt

Lahr, B415Lahr, B415 (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und zwei abgeschleppte Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der B415 am frühen Montagabend. Eine 39-jährige Volkswagen-Fahrerin befuhr die Bundesstraße gegen 18:20 Uhr von Schwanau aus kommend in Richtung Lahr. Als sie ersten Erkenntnissen zufolge an der Ampel über `rot` fuhr und nach links in die Dr. Georg-Schaeffler-Straße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW eines 62-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden ein im VW mitfahrendes Kind und der BMW-Lenker leicht verletzt. Diese wurden durch den eingesetzten Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die beiden Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro

