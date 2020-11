Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Nach Unfall weggefahren

FriesenheimFriesenheim (ots)

Eine unliebsame Entdeckung musste ein 28-Jähriger am Montagabend an seinem Fahrzeug machen. Der Mann hatte seinen Audi um 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in der Hauptstraße abgestellt. Als er gegen 21:15 Uhr zu diesem zurückkehrte, musst er Beschädigungen an der Fahrerseite feststellen. Diese entstanden mutmaßlich dadurch, dass ein bislang Unbekannter den Audi beim Ein- oder Ausparken streifte. Anschließend entfernte sich der Verursacher unverrichteter Dinge von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 07821 277-0 bei den Beamten des Polizeireviers Lahr zu melden.

