Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B33 - Abbiegeunfall

OffenburgOffenburg (ots)

Eine Vorrangsmissachtung beim Abbiegen hat am Montagmorgen zu einer Kollision zwischen einem Wohnmobil und einem Opel Astra geführt. Ein 49-jähriger Wohnmobil-Lenker befuhr um 10:30 Uhr die B33 in Fahrtrichtung Griesheim, als er wenige Meter vor dem Ortseingang nach links in eine Parkbucht einlenkte. Nach bisherigen Feststellungen dürfte der Caravan-Fahrer die Entfernung zu einer entgegenkommenden und bevorrechtigten Opel-Fahrerin unterschätzt haben, sodass ein rechtzeitiges Abbremsen der 41-Jährigen nicht mehr möglich war. Daraufhin kam es zur Kollision mit dem Heck des Wohnmobils. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

/ sb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell