Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, B462 - Mann nach Unfall schwer verletzt

Gaggenau, B462Gaggenau, B462 (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend gegen 22:46 Uhr auf der B462. Ein 52-Jähriger war mit seinem Volkswagen von Gaggenau kommend in Richtung Gernsbach unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Mann vermutlich aus Unachtsamkeit in einer langgezogenen Linkskurve in den sich neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen. Der Opel geriet ins Schleudern, drehte sich und krachte mit der Fahrzeugseite in eine Felswand am rechten Fahrbahnrand. Bei dem Unfall wurde der Opel-Lenker schwer verletzt und wurde durch den herbeigerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die B462 bis 0:30 Uhr vollgesperrt. Hierbei wurde die Polizei von Kräften der Feuerwehr Gaggenau unterstützt. /lw

